Москва
Профиль пользователя Lenuchio

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О себе

Люблю долгие прогулки по городу и в лесопарках.
Хочу встретить рассвет в Москве летом!
Хочу найти друзей для настольных игр и общения.
Пишу книги, танцую и просто люблю улыбаться.

Профиль обновлён 18 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Есть здесь кто-то из Тимирязевского района?

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия

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Москва → Другое

Возраст 36+-

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Прогуляться по Ботаническому саду)

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Ищу друзей по всему миру😌

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Полюбоваться парком Хуамин

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