Москва
Профиль пользователя Leno4ek

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О себе

Рисую акрилом 🎨
Обожаю чёрные комедии 🍿
Занимаюсь спортом 🏃🏼‍♀️
Слушаю (поп, рэп, хип-хоп)🎶
Люблю готовить и экспериментировать с едой🥥

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 💃 Потанцевать 🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🎭 Театр 💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Москва → активный отдых

Вечерние пробежки 🏃🏼‍♀️в парке Динамо) Одной скучно🥱

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nikolay
Москва → Другое

Потанцуем?

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