⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Lenchik717
О себе
Ищу друзей / подруг в новом для себя городе, открыта к общению и знакомствам. Добрый такой олдскул 😛юг Москвы, Южное Бутово
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие
Не нравится:
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам