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Москва
Профиль пользователя Lenchik717

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О себе

Ищу друзей / подруг в новом для себя городе, открыта к общению и знакомствам. Добрый такой олдскул 😛юг Москвы, Южное Бутово

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно
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