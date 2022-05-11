О себе

Всем приветики ! Меня зовут Лена. Ищу людей близких по духу, с кем можно весело провести время, сходить погулять в парк, кино и т.д.

Я добрая, веселая девчонка, без пафоса, люблю заводить знакомства с новыми людьми )))

Очень люблю слушать музыку, я меломан, слушаю все жанры ) Не представляю свою жизнь без чтения, читаю все, что попадется под руку. Люблю животных, природу. Мечтаю путешествовать.