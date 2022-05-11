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Москва
Профиль пользователя Lenchik13

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О себе

Всем приветики ! Меня зовут Лена. Ищу людей близких по духу, с кем можно весело провести время, сходить погулять в парк, кино и т.д.
Я добрая, веселая девчонка, без пафоса, люблю заводить знакомства с новыми людьми )))
Очень люблю слушать музыку, я меломан, слушаю все жанры ) Не представляю свою жизнь без чтения, читаю все, что попадется под руку. Люблю животных, природу. Мечтаю путешествовать.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр📚 Книги

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на концерт в парк Музеон в воскресенье

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг для душевного общения

Откликнулось 13 участников

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