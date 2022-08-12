Меня зовут Елена. Мне 34. Ищу компаньонов для живого общения. Люблю длинные прогулки в красивых местах, спорт, квесты, выставки современного искусства (честно, я в этом не секу, но почему-то нравится🙂), интерактивные/иммерсивные выставки, мюзиклы, спектакли, качественное кино и… вкусно покушать🥰. Если для кого-то имеет значение, то я год в психотерапии и в целом тема людских взаимоотношений для меня представляет большой интерес. Так что с удовольствием готова поболтать про жизнь за неспешной прогулкой в парке или сидя на уютной летней террасе под кофе и сырники☺️.

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

💨 Кальян

Москва → Другое Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

Москва → Другое Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

Москва → Другое Я за душевные разговорчики

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