Москва
Профиль пользователя lenavy
О себе
Меня зовут Елена. Мне 34. Ищу компаньонов для живого общения. Люблю длинные прогулки в красивых местах, спорт, квесты, выставки современного искусства (честно, я в этом не секу, но почему-то нравится🙂), интерактивные/иммерсивные выставки, мюзиклы, спектакли, качественное кино и… вкусно покушать🥰. Если для кого-то имеет значение, то я год в психотерапии и в целом тема людских взаимоотношений для меня представляет большой интерес. Так что с удовольствием готова поболтать про жизнь за неспешной прогулкой в парке или сидя на уютной летней террасе под кофе и сырники☺️.
Профиль обновлён 21 августа 2023 г.
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