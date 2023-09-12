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Москва
Профиль пользователя Lenas

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О себе

Ищу друзей и близких людей . Слушаю русский поп , сама пою .. люблю творческих людей и играть в настолки

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🎭 Театр
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