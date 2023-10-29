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Москва
Профиль пользователя LenaDragon

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О себе

Привет, я Лена, мне 21
Я обожаю обсуждать фильмы, книги, сериалы и аниме

Фотографирую, пишу, играю в ДНД (НРИ)
Люблю котов, рок и старые песни

Со мной необязательно быть серьёзным, хотя сложные темы я тоже легко поддержу!
Весёлым людям сразу плюс в карму!

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные📚 Книги💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу поболтать, а затем как-нибудь встретиться

маленькое фото пользователя Veronika89
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулось 111 участников

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Москва → пообщаться

Хочу найти самую лучшую подругу💕

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Ищу общения онлайн и если подружимся , то и в реальной жизни ☺️

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