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Москва
Привет, я Лена, мне 21
Москва
Профиль пользователя LenaDragon
О себе
Привет, я Лена, мне 21
Я обожаю обсуждать фильмы, книги, сериалы и аниме
Фотографирую, пишу, играю в ДНД (НРИ)
Люблю котов, рок и старые песни
Со мной необязательно быть серьёзным, хотя сложные темы я тоже легко поддержу!
Весёлым людям сразу плюс в карму!
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные📚 Книги💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль
События пользователя
Участие в других событиях
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