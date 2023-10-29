О себе

Привет, я Лена, мне 21

Я обожаю обсуждать фильмы, книги, сериалы и аниме



Фотографирую, пишу, играю в ДНД (НРИ)

Люблю котов, рок и старые песни



Со мной необязательно быть серьёзным, хотя сложные темы я тоже легко поддержу!

Весёлым людям сразу плюс в карму!