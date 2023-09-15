О себе

Люблю все новое. Пытливый ум, любознательная, творческая и системная одновременно.

Увлечий и идей море, было бы ещё столько же времени.

Учусь, развиваюсь, меняюсь.

Хочется больше интересных знакомств и людей на одной волне )