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Москва
Люблю все новое. Пытливый ум, любознательная, творческая и системная одновременно.
Москва
Профиль пользователя Lena.Anima
О себе
Люблю все новое. Пытливый ум, любознательная, творческая и системная одновременно.
Увлечий и идей море, было бы ещё столько же времени.
Учусь, развиваюсь, меняюсь.
Хочется больше интересных знакомств и людей на одной волне )
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться
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