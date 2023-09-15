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Москва
Профиль пользователя Lena.Anima

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О себе

Люблю все новое. Пытливый ум, любознательная, творческая и системная одновременно.
Увлечий и идей море, было бы ещё столько же времени.
Учусь, развиваюсь, меняюсь.
Хочется больше интересных знакомств и людей на одной волне )

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться

Не нравится:

☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно📺 Политика🍷 Алкоголь💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хорошую компанию) для душевных встреч, прогулок и разговоров

маленькое фото пользователя Dmitriy_Bigfut
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tanya3651

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, буду отличным другом, собеседником

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Babaikaya

Москва → прогуляться, перекусить

Куда-нибудь выбраться: погулять, сходить в бар, пообщаться

Откликнулось 9 участников

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