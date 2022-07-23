Москва
Профиль пользователя Lena_svett
О себе
Хотела бы познакомится с разными интересными людьми, найти друзей. Работаю по будням. Люблю искусство, выставки, занимаюсь йогой, иногда хожу в зал, рисую. Не пью, но люблю хорошее вино или коктели))) Не ем мясо, люблю красивые фотографии, люблю эстетику одним словом.
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу найти подругу👯♀️
Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀
Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻
Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)
Ищу подругу 27+ добрую, осознанную, адекватную, общительную💟
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