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Москва
Профиль пользователя Lena_soulart

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О себе

Люблю прогулки и душевное общение. Ценю искренность, доброту и чувство юмора. Стараюсь вести здоровый образ жизни, занимаюсь йогой. Не курю и не употребляю алкоголь.
Меня вдохновляют интересные люди, природа, музыка. А что вдохновляет вас?)

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Шутки про говно ✝️ Религия 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🏫 Учеба 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб 🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

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