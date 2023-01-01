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Москва
Профиль пользователя Lena_Kush

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О себе

Привет! Мне кажется, я - абсолютно обычный человек.
Люблю прогулки, особенно в вечернее время. В моем плейлисте можно найти всё - от классики до рока. Обожаю ходить на ледовые шоу, но сама не особо умею кататься на коньках. Зато велосипеды - моя страсть)) Не люблю бегать, но восхищаюсь теми, кто пробегает марафоны)
Стараюсь выезжать из Москвы хотя бы раз в месяц, чтобы узнавать новые места.
Ищу компанию для общения и классного времяпровождения)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💨 Кальян🎮 Видеоигры
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