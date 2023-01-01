О себе

Привет! Мне кажется, я - абсолютно обычный человек.

Люблю прогулки, особенно в вечернее время. В моем плейлисте можно найти всё - от классики до рока. Обожаю ходить на ледовые шоу, но сама не особо умею кататься на коньках. Зато велосипеды - моя страсть)) Не люблю бегать, но восхищаюсь теми, кто пробегает марафоны)

Стараюсь выезжать из Москвы хотя бы раз в месяц, чтобы узнавать новые места.

Ищу компанию для общения и классного времяпровождения)