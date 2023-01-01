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Москва
Компанию и друзей 30+
Москва
Профиль пользователя Lena.2249
О себе
Компанию и друзей 30+
Почти за любой кипишь - прогулка, театр, выставка, чай/кофе с душевной беседой 🤗
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться
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