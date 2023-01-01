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Москва
Профиль пользователя Lena.2249

фото пользователя Lena.2249

О себе

Компанию и друзей 30+
Почти за любой кипишь - прогулка, театр, выставка, чай/кофе с душевной беседой 🤗

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться

Не нравится:

☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно📺 Политика🍷 Выпить в баре💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

9 ноября в театр

маленькое фото пользователя Mary14
Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

Хорошую компанию) для душевных встреч, прогулок и разговоров

маленькое фото пользователя Dmitriy_Bigfut
Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

Компанию на ARTLIFE FEST

маленькое фото пользователя Lexa_AM
Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

Компанию на прогуляться, поболтать, можно на выставку или в кафешку.

маленькое фото пользователя Lisa88
маленькое фото пользователя AlexProblem
маленькое фото пользователя teuv
маленькое фото пользователя Svetlana.i
маленькое фото пользователя Yulia2106
маленькое фото пользователя BEAT
Откликнулось 6 участников

Москва → прогуляться, перекусить

Компанию на выставку и в театр

маленькое фото пользователя Makar006
маленькое фото пользователя Denistyt
Откликнулись 2 участника

Москва → прогуляться, перекусить

На фотофестиваль Золотая черепаха

маленькое фото пользователя Timophey
маленькое фото пользователя M2U3eP
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 555 участников

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулись 182 участника

маленькое фото пользователя Subby

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для девушек 30+💅🌺🍹ЮАО! общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино

Откликнулось 50 участников

маленькое фото пользователя Tanya3651

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, буду отличным другом, собеседником

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Sveety

Москва → собрать компанию

Подружайки, найдитесь 👯‍♀️

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Ursula

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в парк или кафе

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Evgeniya36

Москва → сходить на мероприятие

Ищу друзей в новом ,незнакомом для меня городе)

Откликнулось 15 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре, посидеть в кафе, пообщаться))

Откликнулось 13 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Куда-нибудь выбраться: погулять, сходить в бар, пообщаться

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Прогуляться, перекусить

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