Москва

Профиль пользователя Lena.2249

О себе Компанию и друзей 30+

Почти за любой кипишь - прогулка, театр, выставка, чай/кофе с душевной беседой 🤗

Была в сети сегодня Пообщалась с более чем 10 пользователями

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