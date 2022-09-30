Москва
Профиль пользователя Lena2
О себе
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Я не блондинка, не брюнетка,
Я не безе, не шоколад,
Я просто дерзкая кокетка,
В крови которой сладкий яд.
Я не похожа на Багиру,
Но на котенка не сгожусь.
В моей душе полно обиды,
В моих глазах застыла грусть.
Мне слишком много обещали,
Меня ко многому вели
Меня за все грехи прощали
Взамен лишь требуя любви.
Но это дымка, некий образ
Когда-нибудь должна была
Растаять, сгинуть,
раствориться,
Иль как свеча сгореть дотла.
Я не блондинка, не брюнетка,
Я не безе, не шоколад,
Я просто дерзкая кокетка,
В крови которой сладкий яд.
Профиль обновлён 27 августа 2023 г.
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