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Москва
Профиль пользователя Lena2

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О себе

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Я не блондинка, не брюнетка,
Я не безе, не шоколад,
Я просто дерзкая кокетка,
В крови которой сладкий яд.
Я не похожа на Багиру,
Но на котенка не сгожусь.
В моей душе полно обиды,
В моих глазах застыла грусть.
Мне слишком много обещали,
Меня ко многому вели
Меня за все грехи прощали
Взамен лишь требуя любви.
Но это дымка, некий образ
Когда-нибудь должна была
Растаять, сгинуть,
раствориться,
Иль как свеча сгореть дотла.
Я не блондинка, не брюнетка,
Я не безе, не шоколад,
Я просто дерзкая кокетка,
В крови которой сладкий яд.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍴 Кафе / ресторан 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🚶‍♀️ Прогуляться 💨 Кальян ✈️ Путешествия 🇬🇧 Изучение нового 💬 Пообщаться онлайн
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