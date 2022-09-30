12082 Я не блондинка, не брюнетка, Я не безе, не шоколад, Я просто дерзкая кокетка, В крови которой сладкий яд. Я не похожа на Багиру, Но на котенка не сгожусь. В моей душе полно обиды, В моих глазах застыла грусть. Мне слишком много обещали, Меня ко многому вели Меня за все грехи прощали Взамен лишь требуя любви. Но это дымка, некий образ Когда-нибудь должна была Растаять, сгинуть, раствориться, Иль как свеча сгореть дотла. Я не блондинка, не брюнетка, Я не безе, не шоколад, Я просто дерзкая кокетка, В крови которой сладкий яд.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

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