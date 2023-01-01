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Москва
Профиль пользователя Lema

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О себе

Зима, время кататься на сноуборде, а летом конечно же велик, так же люблю поплавать и много гулять, когда тепло.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → активный отдых

Покататься в Канте на сноуборде

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