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Москва
Москва
Профиль пользователя Lema
О себе
Зима, время кататься на сноуборде, а летом конечно же велик, так же люблю поплавать и много гулять, когда тепло.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей
События пользователя
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