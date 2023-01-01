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Москва
Москва
Профиль пользователя Lelia
О себе
Увлекаюсь нутрициологией, обожаю путешествовать, танцевать, гулять, вкусно и с удовольствием готовлю
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб
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