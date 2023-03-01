- Мои интересы: развитие любых проектов, коучинг, красота, путешествия. - Люблю гулять ножками, кафешки, пляжи, города. Поболтать и отдохнуть. Устроить "бизнес-ужин") - Из - делаю +. Страхи и падения для меня ресурс. Открыта новому. - Предприниматель с большим стажем, жена и мама 2-летней принцессы. - Не пью совсем, не курю. Хотелось бы найти единомышленницу погулять, посидеть в красивом месте, душевно поболтать или обменяться интересными идеями ) Каждый человек - это целый мир. Очень интересно узнавать, раскрывать, находить интересные черты или интересные сочетания черт характера.

Профиль обновлён 29 июля 2023 г.

💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью

📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм ✝️ Религия 💩 Странный юмор

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