Москва
Профиль пользователя LeLe

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О себе

- Мои интересы: развитие любых проектов, коучинг, красота, путешествия.
- Люблю гулять ножками, кафешки, пляжи, города. Поболтать и отдохнуть. Устроить "бизнес-ужин")
- Из - делаю +. Страхи и падения для меня ресурс. Открыта новому.
- Предприниматель с большим стажем, жена и мама 2-летней принцессы.
- Не пью совсем, не курю.

Хотелось бы найти единомышленницу погулять, посидеть в красивом месте, душевно поболтать или обменяться интересными идеями )

Каждый человек - это целый мир. Очень интересно узнавать, раскрывать, находить интересные черты или интересные сочетания черт характера.

Профиль обновлён 29 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм ✝️ Религия 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в районе дзержинского карьера. 30+

Участие в других событиях

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Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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