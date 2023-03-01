Москва
Профиль пользователя LeLe
О себе
- Мои интересы: развитие любых проектов, коучинг, красота, путешествия.
- Люблю гулять ножками, кафешки, пляжи, города. Поболтать и отдохнуть. Устроить "бизнес-ужин")
- Из - делаю +. Страхи и падения для меня ресурс. Открыта новому.
- Предприниматель с большим стажем, жена и мама 2-летней принцессы.
- Не пью совсем, не курю.
Хотелось бы найти единомышленницу погулять, посидеть в красивом месте, душевно поболтать или обменяться интересными идеями )
Каждый человек - это целый мир. Очень интересно узнавать, раскрывать, находить интересные черты или интересные сочетания черт характера.
Профиль обновлён 29 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
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Простое человеческое общение
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Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия
Я хочу выпить кофе,пообщаться
Общение, а дальше можно встретиться где-нибудь
Ищу подругу)
Прогулки по улицам Москвы
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