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Москва
Профиль пользователя LektoR

фото пользователя LektoR

О себе

Слушаю заводной рок. Занимаюсь подводной охотой. Люблю отдыхать на природе, пляже. Поболтать по душам

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📺 Политика😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб

Не нравится:

✝️ Религия

События пользователя

Волжский → пообщаться

Пообщаться, погулять, жирануть, потусить!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 318 участников

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