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Москва
Москва
Профиль пользователя LektoR
О себе
Слушаю заводной рок. Занимаюсь подводной охотой. Люблю отдыхать на природе, пляже. Поболтать по душам
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📺 Политика😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб
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