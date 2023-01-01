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Москва
Профиль пользователя Leksandra

фото пользователя Leksandra

Была в сети две недели назад

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

💕 Обсудить отношения🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → пообщаться

Новый год в Москве

маленькое фото пользователя Maksim1988
маленькое фото пользователя Ruslan.suslov
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулись 182 участника

маленькое фото пользователя DenZo

Москва → собрать компанию

Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

Откликнулось 69 участников

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → активный отдых

Го общаться, дружить, ходить в интересные места)

Откликнулось 45 участников

маленькое фото пользователя Jhsamveli

Москва → прогуляться, перекусить

ищу супер классных подруг на все времена!

Откликнулись 43 участника

маленькое фото пользователя Solnechnaya

Москва → прогуляться, перекусить

Go встречать зиму? (Каток/ кофейни/ прогулки)❄️

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя VictoriaAS

Москва → собрать компанию

Женский клуб 👑💖💕 воскресные завтраки 😍☕🌸

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Keity

Москва → прогуляться, перекусить

Сходим поужинать или выпить кофе?

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Animaj

Москва → прогуляться, перекусить

сходить в бар/ клуб

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Ketty

Москва → активный отдых

Ищу подругу для совместного похудения

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя jsullent

Москва → собрать компанию

Встреча креативных практиков. Дата на обсуждении.

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Sergey555

Москва → прогуляться, перекусить

... Поэтому жду желающих. Событие активно , посидеть кофейку попить, обсудить.

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Miley

Москва → прогуляться, перекусить

Я хочу найти компанию на Новый год;)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Anna14

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на мероприятие(театр, мастер-класс, выставка, концерт)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Mohigul

Москва → прогуляться, перекусить

Атмосферное место

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя NataliValerievna

Москва → прогуляться, перекусить

кто хочет встретиться в кафе, поболтать, узнать у подсознания ответы через МАК?

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Katya22

Москва → прогуляться, перекусить

Ищем людей в беседку

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Ledymakaka

Москва → собрать компанию

Хочется весело без заморочек отметить новый год ))) ребята, какие будут идеи)))

Откликнулось 8 участников

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