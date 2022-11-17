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Москва
Профиль пользователя lekabal

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О себе

Люблю психологию, связанные с ней фильмы и сериалы. Гулять по городу. Любоваться природой, замечать милые мелочи.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться

Не нравится:

📺 Политика😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🪩 Ночной клуб💨 Кальян
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