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Москва
Москва
Профиль пользователя lekabal
О себе
Люблю психологию, связанные с ней фильмы и сериалы. Гулять по городу. Любоваться природой, замечать милые мелочи.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться
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