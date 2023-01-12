Очень люблю поп музыку, причем и русскую, и иноязычную. Пол жизни провела в Греции, люблю собак и повеселиться

Профиль обновлён 1 августа 2023 г.

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