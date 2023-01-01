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Москва
Профиль пользователя Legem

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О себе

Люблю слушать музыку (предпочитаю потяжелее - рок, метал, немного панка, электроник, джаз, блюз), из физической активности бег, лёгкая атлетика, упражнения с собственным весом, велосипед, плавание. Люблю кино, сериалы смотрю нечасто. Работаю в сфере строительства, инженер. Среди интересов психология, медицина, история и политика. Демисексуал. Знакомства даются непросто, для тесного эмоционального контакта и раскрепощения нужно время и совместная деятельность.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр📚 Книги

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка по Москве по живописным местам

Участие в других событиях

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Балашиха → пообщаться

Совместное творчество, фандомный движ, ролевые и видеоигры 😈

Откликнулись 4 участника

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