О себе

Люблю слушать музыку (предпочитаю потяжелее - рок, метал, немного панка, электроник, джаз, блюз), из физической активности бег, лёгкая атлетика, упражнения с собственным весом, велосипед, плавание. Люблю кино, сериалы смотрю нечасто. Работаю в сфере строительства, инженер. Среди интересов психология, медицина, история и политика. Демисексуал. Знакомства даются непросто, для тесного эмоционального контакта и раскрепощения нужно время и совместная деятельность.