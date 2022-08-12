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Москва
Профиль пользователя LeeV

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О себе

Выпускник Петербургской консерватории. Пианист. Учусь в Москве в ассистентуре. Люблю классическую музыку, а так же иностранный рок (The Beatles, Aerosmith, ELO, Elton John, Paul McCartney, David Bowie и другое)
Люблю записывать песни в стиле (pop jazz, pop rock, jazz-fusion, dance fusion).
Играю на рояле, пою, пишу партии на все инструменты, свожу и мастерингую свои песни в своей домашней студии.
Люблю бегать, в любую свободную минута не упускаю возможность сделать пару отжиманий или упражнений на пресс. Открыт новым людям, очень общительный, позитивный!)

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🍿 Сходить в кино 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🍷 Алкоголь 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Погулять по Москве
Москва → пообщаться
Общение, обсуждение любых тем
Санкт-Петербург → пообщаться
Поговорить по душам

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя diakat09
Москва → Другое
поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)
маленькое фото пользователя Alinkamalinka
Набережные Челны → Другое
Как вы считаете меняться ли человек ,или только на время ?
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