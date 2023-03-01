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Москва
Профиль пользователя LeeKane

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О себе

Готовлю, много читаю, прям много)
Разбираюсь в кинематографе, обожаю ходить в кино. Играю настолки и видеоигры
Не душный 🙃

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кино (КТ Октябрь, можно что-то артхаус или древнее)

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