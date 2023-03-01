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Москва
Готовлю, много читаю, прям много)
Москва
Профиль пользователя LeeKane
О себе
Готовлю, много читаю, прям много)
Разбираюсь в кинематографе, обожаю ходить в кино. Играю настолки и видеоигры
Не душный 🙃
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино
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