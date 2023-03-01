Москва

Профиль пользователя LeeKane

О себе Готовлю, много читаю, прям много)

Разбираюсь в кинематографе, обожаю ходить в кино. Играю настолки и видеоигры

Не душный 🙃

Был в сети на прошлой неделе

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