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Москва
Веселый и общительный
Москва
Профиль пользователя LeeeKane
О себе
Веселый и общительный
Люблю читать и кинематограф
Увлекаются гастрономией и психологией
Ищу друзей на районе)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
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