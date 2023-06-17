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Москва
Профиль пользователя LeeeKane

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О себе

Веселый и общительный
Люблю читать и кинематограф
Увлекаются гастрономией и психологией
Ищу друзей на районе)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу сходить в кино на районе

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу в кино на районе

Москва → прогуляться, перекусить

настолки, кино, общение

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