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Москва
Москва
Профиль пользователя Ledi_MD
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Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового
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