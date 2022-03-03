Москва
Профиль пользователя lebask
О себе
Внутри меня два волка:
Один — карьерист с суровой мордой,
и второй — КлОуН, который любит всех и вся
и они прекрасно ладят.
Учусь на графдиза, рисую свой комикс. Татуировки делаю. В полнолуние превращаюсь в поющую гитаристку.
Могу спонтанно уехать в Мытищи или в Балашиху в туристических целях. Расстроилась, когда не попала на Фестиваль Огурца.
Люблю сладкое и мультики, потихоньку приобщаюсь к кино и морковке.
В игры почти не играю, но за новостями поглядываю. Есть стим со смешной статистикой.
Хожу на разные концерты и тусовки групп и авторов, которых люблю. Бары — тоже хорошо, но редко пью что-то крепче сидра.
✨ меренга, секонды, абсурд, тёплые руки, контрасты, утята
❌ мокрые носки, баклажаны с сыром и чесноком, суета, грубость
Профиль обновлён 24 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
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