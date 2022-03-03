Внутри меня два волка: Один — карьерист с суровой мордой, и второй — КлОуН, который любит всех и вся и они прекрасно ладят. Учусь на графдиза, рисую свой комикс. Татуировки делаю. В полнолуние превращаюсь в поющую гитаристку. Могу спонтанно уехать в Мытищи или в Балашиху в туристических целях. Расстроилась, когда не попала на Фестиваль Огурца. Люблю сладкое и мультики, потихоньку приобщаюсь к кино и морковке. В игры почти не играю, но за новостями поглядываю. Есть стим со смешной статистикой. Хожу на разные концерты и тусовки групп и авторов, которых люблю. Бары — тоже хорошо, но редко пью что-то крепче сидра. ✨ меренга, секонды, абсурд, тёплые руки, контрасты, утята ❌ мокрые носки, баклажаны с сыром и чесноком, суета, грубость

Профиль обновлён 24 мая 2023 г.

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