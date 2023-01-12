Москва
Профиль пользователя LazyCake99

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О себе

Люблю смотреть аниме, слушать тяжёлую и электронную музыку, читаю книги в жанре фэнтези, иногда катаюсь на велосипеде, люблю собирать пазлы

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🐈 Домашние животные

События пользователя

Москва → пообщаться

Обсуждение игр и аниме

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kittenpolice
Москва → Другое

Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

маленькое фото пользователя bormashalmi
Москва → Другое

найти человека с которым буду смотреть аниме

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