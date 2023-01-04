Москва
Профиль пользователя Lavistadeluna

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О себе

Интересуют искусство, архитектура, культура, история
Хочу пройти бульварное кольцо Москвы

Профиль обновлён 5 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес ✝️ Религия 📺 Политика 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 🏢 Работа

Не нравится:

🪐 Астрология, таро 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

пройти бульварное кольцо Москвы

Москва → прогуляться, перекусить

Парк Хуамин

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Valeria_msc
Москва → Другое

Попрактикуем английский? What brings you here? 😌

маленькое фото пользователя W1ldRush
Москва → Другое

Сходить в антикафе

маленькое фото пользователя Kyza
Москва → Другое

Дружба общение

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