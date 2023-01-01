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Москва
Москва
Профиль пользователя Lavie
О себе
Привет, я Оля. Мне 40 лет, живу в Москве. Ищу подруг для общения. Люблю долгие прогулки, поболтать за бокалом вина или чашкой кофе, увлекаюсь изучением иностранных языков и спортом (если ты ходишь в Онегин на Бауманской или DDX на Новокузнецкой, но можно ходить вместе) 🌸не люблю кальян и шоппинг 😁
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🐈 Домашние животные🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться
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