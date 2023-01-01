О себе

Привет, я Оля. Мне 40 лет, живу в Москве. Ищу подруг для общения. Люблю долгие прогулки, поболтать за бокалом вина или чашкой кофе, увлекаюсь изучением иностранных языков и спортом (если ты ходишь в Онегин на Бауманской или DDX на Новокузнецкой, но можно ходить вместе) 🌸не люблю кальян и шоппинг 😁