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Москва
Профиль пользователя Lavie

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О себе

Привет, я Оля. Мне 40 лет, живу в Москве. Ищу подруг для общения. Люблю долгие прогулки, поболтать за бокалом вина или чашкой кофе, увлекаюсь изучением иностранных языков и спортом (если ты ходишь в Онегин на Бауманской или DDX на Новокузнецкой, но можно ходить вместе) 🌸не люблю кальян и шоппинг 😁

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🐈 Домашние животные🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться

Не нравится:

📺 Политика🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💨 Кальян
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