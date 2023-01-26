Москва
Профиль пользователя Larson
О себе
Очень коммуникабельный, разнастаронний человек.
Живу на юге , Царицыно.
Переехал в Москву 3 года назад
Работаю в сфере АйТи
В свободное время ( конные прогулки , сайкл он расслабляет и приводит мысли в порядок , после трудового дня ).
Люблю открывать для себя что то новое, путешествовать . А если это спонтанно, это просто шикарно 🔥
Без рамок, Без границ ! Главные слова в жизни
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Найти новых друзей
Завести новые знакомства ✨
Классно проводить время друг с другом
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Прогуляться
Найти новых друзей
Общаться, гулять
Найти подругу/друга для дружбы
Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город
Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️
Пойти погулять
Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)
Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить
Хочу найти компашку 🙂
Прогуляться
Рина, 25 лет., Москва
Погулять , покурить кальян
погулять по москве, болтать обо всём на свете
Прогулка в новом году
Общение дружба
Сходить в галерею и выпить кофе :з
Прогуляться по Artplay и попить кофе.
Прогуляться, выпить кофе
Хочу погулять по красивым местам
Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие
Прогуляться по Москве сегодня вечером.
Грустно и одиноко
Составить компанию в кинотеатр , фильм «Переводчик»
Сходить в театр по Пушкинской карте🍓
Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️
Ищу ебпнутую подругу/друга
Приятное времяпровождения
Скучно🥱 Кто-никбдь сейчас тусит?
Прогуляться, перекусить )
Погулять, попить кофе и отдохнуть
Море выпивки, а дальше куда кривая заведёт😉
Прогуляться, посетить интересное мероприятие
Сходить вместе на концерт "Волшебные миры" Хаяо Миядзаки
Хочу в кофейню
Люблю по кушать
Погулять , сходить в кафе, покататься на самокате
можно сходить куда-то, порисовать вместе, если вы рисуете👀
Погулять по центру, пофоткать друг друга, обсудить интересующие темы
Велосипед, прогулка в парке, квиз, настолки в компании
Прогуляться,перекусить
Другие пользователи из города Москва
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