О себе

Очень коммуникабельный, разнастаронний человек.

Живу на юге , Царицыно.

Переехал в Москву 3 года назад

Работаю в сфере АйТи

В свободное время ( конные прогулки , сайкл он расслабляет и приводит мысли в порядок , после трудового дня ).

Люблю открывать для себя что то новое, путешествовать . А если это спонтанно, это просто шикарно 🔥

Без рамок, Без границ ! Главные слова в жизни