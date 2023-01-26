Москва
Профиль пользователя Larson

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О себе

Очень коммуникабельный, разнастаронний человек.
Живу на юге , Царицыно.
Переехал в Москву 3 года назад
Работаю в сфере АйТи
В свободное время ( конные прогулки , сайкл он расслабляет и приводит мысли в порядок , после трудового дня ).
Люблю открывать для себя что то новое, путешествовать . А если это спонтанно, это просто шикарно 🔥
Без рамок, Без границ ! Главные слова в жизни

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес

Не нравится:

💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия ☣️ Токсичность 📺 Политика 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка вечером в городе

Москва → прогуляться, перекусить

Выпить кофе , погулять по городу

Москва → прогуляться, перекусить

Много друзей и общения!)

Москва → прогуляться, перекусить

Жк Царицыно , парк Царицыно

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя Samurai.Jack
Москва → Другое

Классно проводить время друг с другом

маленькое фото пользователя RAMENtic
Москва → Другое

прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

маленькое фото пользователя Alina91
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Dasha___888
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Alya7
Москва → Другое

Общаться, гулять

маленькое фото пользователя Vikulya
Москва → Другое

Найти подругу/друга для дружбы

маленькое фото пользователя Sweetlana
Москва → Другое

Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

маленькое фото пользователя Adaksinaa
Москва → Другое

Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

маленькое фото пользователя Natashall
Москва → Другое

Пойти погулять

маленькое фото пользователя Kerry
Москва → Другое

Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

маленькое фото пользователя AnastasiaV
Москва → Другое

Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

маленькое фото пользователя gibastiiik
Москва → Другое

Хочу найти компашку 🙂

маленькое фото пользователя Jctigtxuvjiivv
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Rina_Lun
Москва → Другое

Рина, 25 лет., Москва

маленькое фото пользователя Marina090
Москва → Другое

Погулять , покурить кальян

маленькое фото пользователя DianaGn
Москва → Другое

погулять по москве, болтать обо всём на свете

маленькое фото пользователя Sierra
Москва → Другое

Прогулка в новом году

маленькое фото пользователя 03Alina
Москва → Другое

Общение дружба

маленькое фото пользователя amymustdie
Москва → Другое

Сходить в галерею и выпить кофе :з

маленькое фото пользователя Lily
Москва → Другое

Прогуляться по Artplay и попить кофе.

маленькое фото пользователя Lilua
Москва → Другое

Прогуляться, выпить кофе

маленькое фото пользователя Via_Dolorosa
Москва → Другое

Хочу погулять по красивым местам

маленькое фото пользователя A_tilki
Москва → Другое

Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

маленькое фото пользователя Maria_M
Москва → Другое

Прогуляться по Москве сегодня вечером.

маленькое фото пользователя Nona1999v
Москва → Другое

Грустно и одиноко

маленькое фото пользователя Alina92
Москва → Другое

Составить компанию в кинотеатр , фильм «Переводчик»

маленькое фото пользователя Adaksinaa
Москва → Другое

Сходить в театр по Пушкинской карте🍓

маленькое фото пользователя StasiaShefv
Москва → Другое

Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

маленькое фото пользователя Sliiiiiiiime
Москва → Другое

Ищу ебпнутую подругу/друга

маленькое фото пользователя Tatyana001
Москва → Другое

Приятное времяпровождения

маленькое фото пользователя HeavenInHell
Москва → Другое

Скучно🥱 Кто-никбдь сейчас тусит?

маленькое фото пользователя Olya_Bob
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить )

маленькое фото пользователя Olaya
Москва → Другое

Погулять, попить кофе и отдохнуть

маленькое фото пользователя Alex1501
Москва → Другое

Море выпивки, а дальше куда кривая заведёт😉

маленькое фото пользователя Via_Dolorosa
Москва → Другое

Прогуляться, посетить интересное мероприятие

маленькое фото пользователя MeerRa
Москва → Другое

Сходить вместе на концерт "Волшебные миры" Хаяо Миядзаки

маленькое фото пользователя Terry
Москва → Другое

Хочу в кофейню

маленькое фото пользователя Maria2000
Москва → Другое

Люблю по кушать

маленькое фото пользователя Diana25
Москва → Другое

Погулять , сходить в кафе, покататься на самокате

маленькое фото пользователя kriss_roual
Москва → Другое

можно сходить куда-то, порисовать вместе, если вы рисуете👀

маленькое фото пользователя Laly
Москва → Другое

Погулять по центру, пофоткать друг друга, обсудить интересующие темы

маленькое фото пользователя MissBinn
Москва → Другое

Велосипед, прогулка в парке, квиз, настолки в компании

маленькое фото пользователя Julia22
Москва → Другое

Прогуляться,перекусить

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