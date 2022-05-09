Друзья, очень не хватает позитивного общения, прогулок, посиделок в парках и барах. За 4 года проживания в Москве так и не смогла найти людей с которыми будет комфортно общаться. Люблю прогулки, посиделки, настольные игры, активный отдых. Можем сходить на большой или маленький тенис, скалодром, покататься на роликах или же просто погулять. Если вы как как и я чувствуете себя в коллективе белой вороной... Буду рада с вами поболтать и встретиться.

Профиль обновлён 23 июня 2023 г.

🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы ☣️ Токсичность

📺 Политика 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия

Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

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