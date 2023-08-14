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Москва
Ищу подругу,учусь в МГУ
Москва
Профиль пользователя Lara04
О себе
Ищу подругу,учусь в МГУ
Изучаю английский
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🐈 Домашние животные
События пользователя
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