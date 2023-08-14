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Москва
Профиль пользователя Lara04

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О себе

Ищу подругу,учусь в МГУ
Изучаю английский

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🐈 Домашние животные

События пользователя

Москва → другое

Познакомиться и покататься

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