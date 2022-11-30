В последнее время мне нравится проводить время дома: смотрю документалки и дорамы, слушаю тру крайм подкасты. Из музыки люблю жанр техно и хард стайл, но есть много комфортных исполнителей: Mac Demarco, Rusowsky, Хадн Дадн, Riff Cohen. Недавно полюбились треки Joey Valence & Brae и АИГЕЛ. Хожу в секонд-хенды, нравится наряжаться. Делаю себе ноготочки сама, веду тг канал для знакомых. Рассказываю там о манге, которую прочитала (Ганц, Спокойной ночи, Пунпун, Берсерк), какие-нибудь смешные или трешовые истории, иногда пишу познавательные посты, потому что хочется поделиться тем, что узнала.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 💩 Странный юмор 🍷 Алкоголь

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