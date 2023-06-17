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Москва
Москва
Профиль пользователя Laosong
О себе
Мне 29, ищу компаньонов/ единомышленников, чтобы провести вместе время увлекательным образом, либо просто поболтать о насущном где-нибудь в кафе . Сферы интересов обширны: бизнес, психология, наука, спорт, культура и всё остальное, что синхронизируется с настроением. Поржать люблю- это просто отдушина 😁
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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