О себе

Мне 29, ищу компаньонов/ единомышленников, чтобы провести вместе время увлекательным образом, либо просто поболтать о насущном где-нибудь в кафе . Сферы интересов обширны: бизнес, психология, наука, спорт, культура и всё остальное, что синхронизируется с настроением. Поржать люблю- это просто отдушина 😁