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Москва
Профиль пользователя Laosong

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О себе

Мне 29, ищу компаньонов/ единомышленников, чтобы провести вместе время увлекательным образом, либо просто поболтать о насущном где-нибудь в кафе . Сферы интересов обширны: бизнес, психология, наука, спорт, культура и всё остальное, что синхронизируется с настроением. Поржать люблю- это просто отдушина 😁

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка или посиделки в кафе,допустим

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Участие в других событиях

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