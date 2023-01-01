⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Lanroot
О себе
Люблю активный отдых и животных, вредных привычек нет, открыт к новым знакомствам
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам