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Москва
Профиль пользователя Lanroot

фото пользователя Lanroot

О себе

Люблю активный отдых и животных, вредных привычек нет, открыт к новым знакомствам

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в Красногорске

маленькое фото пользователя Mary14
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя L_pub

Москва → пообщаться

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Откликнулось 95 участников

маленькое фото пользователя Mariii

Новороссийск → пообщаться

Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

Откликнулось 86 участников

маленькое фото пользователя Ursula

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в парк или кафе

Откликнулось 20 участников

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