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Москва
Профиль пользователя Lanna

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Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры💃 Потанцевать

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Daria16

Москва → прогуляться, перекусить

Недавно в Москве, люблю искусство, ищу веселых и творческих подруг/друзей

Откликнулось 15 участников

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