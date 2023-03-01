Москва
Профиль пользователя Lana_Arbis

фото пользователя Lana_Arbis
фото #2 пользователя Lana_Arbis

О себе

Нравится изучать иностранные языки, фотографировать и рисовать.
Люблю играть в пк игры (Варфрейм и Кроссаут на данный момент)
Слушаю музыку (всё зависит от песни, но в основном это метал, рок, диско 80-90, индастриал, синтивейв и другие)
Люблю смотреть фильмы и аниме ^_^
Занимаюсь ушу
Люблю слушать истории других людей. Нравятся разговоры по душам

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика

События пользователя

Москва → пообщаться

Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя pie_lina
Москва → Другое

Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

маленькое фото пользователя Kittenpolice
Москва → Другое

Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

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