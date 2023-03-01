Нравится изучать иностранные языки, фотографировать и рисовать. Люблю играть в пк игры (Варфрейм и Кроссаут на данный момент) Слушаю музыку (всё зависит от песни, но в основном это метал, рок, диско 80-90, индастриал, синтивейв и другие) Люблю смотреть фильмы и аниме ^_^ Занимаюсь ушу Люблю слушать истории других людей. Нравятся разговоры по душам

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения

✝️ Религия 📺 Политика

Москва → пообщаться Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

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