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Москва
Профиль пользователя Lana_0813

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О себе

Студентка, работаю. Люблю весёлые и открытые компании. Фанатка Marvel, Властелин колец и Звездных войн. Люблю музыку в стиле Travis Scott, RedZed, 6ix9ine, 10AGE, Скриптонит и т.п. Весёлая и жизнирадостная. Хочу окружить себя хорошими и честными людьми. Всегда с удовольствием выслушаю других и буду поднимать настроение

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика 🪐 Астрология / таро 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие
Познакомлюсь с фанатом Звёздных Войнов

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя pblhok
Москва → Другое
Если бы мы жили в океане, кем бы ты в нём была?
маленькое фото пользователя tkreks
Москва → Другое
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