Люблю различную музыку , спорт, рисование и т.д. Ищу прекрасных людей с общими интересами,а возможно и открыть для себя новое хобби)

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Москва → Другое Погулять в Дендропарке (Бирюлёво Восточноое), выпить кофе в 15.00

Москва → Другое Гулять по Москве и бывать в разных местах)

Москва → Другое Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️

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