Москва
Профиль пользователя Laly
О себе
Предпочитаю людей, которые умеют слушать, имеют свою точку зрения, не зависящую от стада. Меломан, с удовольствием поддержу темы книг, кино, сериалов, взгляды третьего лица на ситуацию, языки и рассказы о рубеже. Спортом мимо, но я обожаю гулять по паркам и тп. не смогу поддержать темы насчет комп игр, про биржу, технику и спорт, но с удовольствием послушаю чей-то опыт.
Профиль обновлён 26 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве
прогуляться по центру, поболтать
что тут надо делать
Пройтись по центру, поболтать, сделать красивые фото на память
Погулять по Москве, пофоткаться и поснимать видосы
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