Москва
Профиль пользователя Laly

фото пользователя Laly

О себе

Предпочитаю людей, которые умеют слушать, имеют свою точку зрения, не зависящую от стада. Меломан, с удовольствием поддержу темы книг, кино, сериалов, взгляды третьего лица на ситуацию, языки и рассказы о рубеже. Спортом мимо, но я обожаю гулять по паркам и тп. не смогу поддержать темы насчет комп игр, про биржу, технику и спорт, но с удовольствием послушаю чей-то опыт.

Профиль обновлён 26 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по центру, пофоткать друг друга, обсудить интересующие темы

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя GTK67
Москва → Другое

Можно попробовать тебя пофоткать?)

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

маленькое фото пользователя promary
Москва → Другое

прогуляться по центру, поболтать

маленькое фото пользователя lwfsb
Москва → Другое

что тут надо делать

маленькое фото пользователя liincheg
Москва → Другое

Пройтись по центру, поболтать, сделать красивые фото на память

маленькое фото пользователя Nikole
Москва → Другое

Погулять по Москве, пофоткаться и поснимать видосы

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