Предпочитаю людей, которые умеют слушать, имеют свою точку зрения, не зависящую от стада. Меломан, с удовольствием поддержу темы книг, кино, сериалов, взгляды третьего лица на ситуацию, языки и рассказы о рубеже. Спортом мимо, но я обожаю гулять по паркам и тп. не смогу поддержать темы насчет комп игр, про биржу, технику и спорт, но с удовольствием послушаю чей-то опыт.

Профиль обновлён 26 июля 2023 г.

📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба

Москва → Другое Погулять по Москве, пофоткаться и поснимать видосы

Москва → Другое Пройтись по центру, поболтать, сделать красивые фото на память

Москва → Другое что тут надо делать

Москва → Другое Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

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