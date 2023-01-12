Москва
Профиль пользователя lakimage
О себе
Привет, меня зовут Илья. Я из Москвы. Работаю в айти. Люблю велосипедные прогулки, прогулки по городу и в парках, кино, выставки. Много путешествую. Интересуюсь психологией.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения
Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)
Обзавестись новыми знакомствами
Общение на тему транзактного анализа
Приглашаю присоединиться к посещению Урбанистического форума:)
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.