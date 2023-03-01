О себе

С приходом в тренажёрный зал, очень полюбила фитнес. Сейчас обучаюсь на персонального фитнес-тренера. Также получаю высшее образование технолога парфюмерно-косметических изделий (на 4 курсе)

В будние дни основную часть времени занимает учёба. В выходные люблю прогуливаться, сходить на тусовку с друзьями, посетить интересные места.

Увлекаюсь чтением книг по психологии, люблю пить кофе, смотреть сериалы/фильмы, общаться