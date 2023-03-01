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Москва
Профиль пользователя Lairius

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О себе

С приходом в тренажёрный зал, очень полюбила фитнес. Сейчас обучаюсь на персонального фитнес-тренера. Также получаю высшее образование технолога парфюмерно-косметических изделий (на 4 курсе)
В будние дни основную часть времени занимает учёба. В выходные люблю прогуливаться, сходить на тусовку с друзьями, посетить интересные места.
Увлекаюсь чтением книг по психологии, люблю пить кофе, смотреть сериалы/фильмы, общаться

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность
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