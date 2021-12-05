Всем привет. Интересуюсь: путешествиями, музеями, настольными играми, мюзиклами. Люблю провести вечер в компании, повеселиться, отдохнуть от рабочих будней, узнать новое через призму общения. Начинающий игрок в большой теннис.

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🚶‍♀️ Прогуляться 🪩 Ночной клуб

📺 Политика ☣️ Токсичность

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.