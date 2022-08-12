Москва
Профиль пользователя Lady_Black_Rose
О себе
Здравствуйте! Меня зовут Ирина.
Здесь я чтобы найти новых друзей и если получится, то и мужчину для счастливой совместной жизни.
Я люблю рок музыку, фантастику, книги и котиков :) Интересны мне психология, астрономия и экология. Не могу сказать, что хорошо разбираюсь в данных темах, но с удовольствием пообщалась бы с теми кому такое тоже интересно.
Хотелось бы найти приятных в общении людей, с которыми можно было бы сходить на экскурсию, выставку или в театр, да и на разные другие мероприятия.
К спорту я равнодушна, но хочу сходить в тир на урок метания ножей и может быть на скалодром, чтобы попробовать одолеть хотя бы самую лёгкую трассу.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
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