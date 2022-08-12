⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Lady_Black_Rose

фото пользователя Lady_Black_Rose

О себе

Здравствуйте! Меня зовут Ирина.
Здесь я чтобы найти новых друзей и если получится, то и мужчину для счастливой совместной жизни.
Я люблю рок музыку, фантастику, книги и котиков :) Интересны мне психология, астрономия и экология. Не могу сказать, что хорошо разбираюсь в данных темах, но с удовольствием пообщалась бы с теми кому такое тоже интересно.
Хотелось бы найти приятных в общении людей, с которыми можно было бы сходить на экскурсию, выставку или в театр, да и на разные другие мероприятия.
К спорту я равнодушна, но хочу сходить в тир на урок метания ножей и может быть на скалодром, чтобы попробовать одолеть хотя бы самую лёгкую трассу.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино💕 Обсудить отношения🎸 Концерт / фестиваль😓 Обсудить проблемы🎭 Театр😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры✝️ Религия💨 Кальян🍷 Алкоголь🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу сходить с приятным мужчиной в какое-нибудь интересное место.

маленькое фото пользователя Suzumeko
маленькое фото пользователя Cowperwood
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 160 участников

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 129 участников

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Открытый чат для общения

Откликнулись 64 участника

маленькое фото пользователя SadNik

Москва → пообщаться

Ищу приятных собеседников

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Cowperwood

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка по парку Фили с чаепитием

Откликнулись 2 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Hedgehog
маленькое фото пользователя Tellim
маленькое фото пользователя Mary.Firsova
маленькое фото пользователя Anny44
маленькое фото пользователя viedarie
маленькое фото пользователя Goshanchik
маленькое фото пользователя Llera
маленькое фото пользователя Etriana
маленькое фото пользователя novaknovak
маленькое фото пользователя Iloveocean
маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
маленькое фото пользователя borodin21171
маленькое фото пользователя Den_D
маленькое фото пользователя Tasay
маленькое фото пользователя Besa
маленькое фото пользователя Kris1202
маленькое фото пользователя Viera
маленькое фото пользователя Olgaaa99
маленькое фото пользователя Ekataterina
маленькое фото пользователя Evgesha123
маленькое фото пользователя 03Alina
маленькое фото пользователя ilyapsarev
маленькое фото пользователя Darya96
маленькое фото пользователя katrin123
маленькое фото пользователя Ivi78
маленькое фото пользователя nokturn
маленькое фото пользователя RomanAxe
маленькое фото пользователя Kirill.a.p

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам