О себе

Здравствуйте! Меня зовут Ирина.

Здесь я чтобы найти новых друзей и если получится, то и мужчину для счастливой совместной жизни.

Я люблю рок музыку, фантастику, книги и котиков :) Интересны мне психология, астрономия и экология. Не могу сказать, что хорошо разбираюсь в данных темах, но с удовольствием пообщалась бы с теми кому такое тоже интересно.

Хотелось бы найти приятных в общении людей, с которыми можно было бы сходить на экскурсию, выставку или в театр, да и на разные другие мероприятия.

К спорту я равнодушна, но хочу сходить в тир на урок метания ножей и может быть на скалодром, чтобы попробовать одолеть хотя бы самую лёгкую трассу.