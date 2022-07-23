Из Риги, в Москве 6 год, люблю чёрный юмор и архитектуру, говорю на 4 языках, работаю архитектором и учусь на магистратуре

Профиль обновлён 12 мая 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 🏢 Работа

Москва → Другое Было бы классно найти единомышленников, потусить ☀️

Москва → Другое ищем друзей!) веселые, легкие на подъем и с хорошим чувством юмора)

Москва → Другое Встреча в кафе, посидеть за чашкой кофе

Москва → Другое Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.