Москва
Профиль пользователя Lada_kalina

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О себе

Из Риги, в Москве 6 год, люблю чёрный юмор и архитектуру, говорю на 4 языках, работаю архитектором и учусь на магистратуре

Профиль обновлён 12 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 🏢 Работа

Участие в других событиях

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