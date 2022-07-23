Москва
Профиль пользователя Lada_kalina
О себе
Из Риги, в Москве 6 год, люблю чёрный юмор и архитектуру, говорю на 4 языках, работаю архитектором и учусь на магистратуре
Профиль обновлён 12 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 🏢 Работа
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Найти подруг🛍🎀🧸
Москва → Другое
Ищу подруг🐣
Москва → Другое
Ищу подружку🥹
Москва → Другое
Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️
Москва → Другое
Ищу подруг , новые знакомства
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Проведём весело время ✌️
Москва → Другое
Найти подруг/у
Москва → Другое
Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )
Москва → Другое
пить кофе и фоткаться)
Москва → Другое
ищу подружку
Москва → Другое
Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃
Москва → Другое
как на счет провести день на одной волне☺️
Москва → Другое
Прогуляться и перекусить
Москва → Другое
Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰
Москва → Другое
Ищу подругу выпить вина 😅
Москва → Другое
Ищу подругу🥂
Москва → Другое
Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу
Москва → Другое
Встреча в кафе, посидеть за чашкой кофе
Москва → Другое
ищем друзей!) веселые, легкие на подъем и с хорошим чувством юмора)
Москва → Другое
Было бы классно найти единомышленников, потусить ☀️
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