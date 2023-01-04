Привет! Мне 29 лет. Живу в Одинцово. Ищу людей с которыми можно лампово провести время - сходить на пленэр, прогуляться по ночной Москве, зайти в бар, поиграть в настолки, послушать джаз и нео-классику. Пишу маслом, рисую, играю на гитаре и фортепиано, пою. Обожаю hand-made. Нравятся книги и шоу по психологии. 🎮 Можем зарубиться в Overwatch или RL. Интроверт. Замужем. Есть кот 🐱

Профиль обновлён 28 июня 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

Одинцово → Другое 2 подруги ищут третью для поддержания баланса во вселенной 😂

Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

Москва → Другое Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.