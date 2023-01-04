Москва
Профиль пользователя Lada29
О себе
Привет! Мне 29 лет. Живу в Одинцово.
Ищу людей с которыми можно лампово провести время - сходить на пленэр, прогуляться по ночной Москве, зайти в бар, поиграть в настолки, послушать джаз и нео-классику.
Пишу маслом, рисую, играю на гитаре и фортепиано, пою. Обожаю hand-made.
Нравятся книги и шоу по психологии.
🎮 Можем зарубиться в Overwatch или RL.
Интроверт. Замужем. Есть кот 🐱
Профиль обновлён 28 июня 2023 г.
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