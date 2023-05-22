Москва
Профиль пользователя L_pub
О себе
1. Люблю фотографировать (природа, архитектура, интерьер).
2. Не против общения на абсолютно разные темы.
3. Замужем.
4. Обладаю экспертизой духоты.
5. В свободное от работы время хожу в зал и размышляю, как обеспечить себе пенсию.
6. Люблю кофе и это и близко не каппучино.
7. Веду небольшой канал в телеграме о местах в Москве.
8. Люблю давать непрошенные советы
9. Нравится архитектура, но уровень у меня пока любителя
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