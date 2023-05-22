О себе

1. Люблю фотографировать (природа, архитектура, интерьер).

2. Не против общения на абсолютно разные темы.

3. Замужем.

4. Обладаю экспертизой духоты.

5. В свободное от работы время хожу в зал и размышляю, как обеспечить себе пенсию.

6. Люблю кофе и это и близко не каппучино.

7. Веду небольшой канал в телеграме о местах в Москве.

8. Люблю давать непрошенные советы

9. Нравится архитектура, но уровень у меня пока любителя