Москва
Профиль пользователя L._.eeeeeeeeee

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О себе

Привет всем , меня зовут Софья
Я общительный человек! Набираю себе аудиторию! Пишу стихи , люблю делать фото !
Окончила музыкальную школу и много всего интересного вы можете увидеть на моем канале или в инстаграме )

Профиль обновлён 5 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика 🏫 Учеба ✝️ Религия 📚 Книги ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

https://t.me/arukina_sofia

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