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Москва
Профиль пользователя L_abramova

фото пользователя L_abramova

О себе

Играю в футбол ⚽️❤️

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Приглашаю в женскую футбольную команду

Участие в других событиях

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Москва → активный отдых

Хочу найти молодых подруг и друзей

Откликнулось 12 участников

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