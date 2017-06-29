Меня зовут Влад, мне 21 год, живу в Казани-Советский р-н. Работаю на морях. Люблю: знакомиться с новыми людьми, гулять и общаться, в свободное время гуляю в лесу с наушниками в ушах, либо сижу дома читаю изредка книги или же слушаю музыку. Сижу постоянно в дискорде и там общаюсь с разными ребятами. От скуки могу поиграть в приставку или посмотреть фильмы/сериалы(редко аниме). Не зож(парю, редко пью), Рост 185, зз-овен. Всё остальное, что вам интересно можете задать сами вопросы)

Профиль обновлён 3 мая 2023 г.

🏫 Учеба 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

💰 Бизнес 📺 Политика 💩 Странный юмор ✝️ Религия ☣️ Токсичность

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

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